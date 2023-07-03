Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинское издание «Общественное» сообщает в своем Telegram-канале о взрывах в городе Сумы.

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«В Сумах слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в области объявлена воздушная тревога. Подробностей и официальной информации о взрывах не поступало.

До этого ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения сообщал, что воздушную тревогу объявили утром в четырех областях на востоке и в центре Украины.

Сигнал прозвучал в 09:09 часов мск в Днепропетровской и Полтавской областях. Затем воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении спецоперации стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.