В Сумах призошли взрывы

Звуки взрывов слышны в Сумах. Об этом со ссылкой на украинское издание «Общественное.Новости» пишет ТАСС.

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По данным издания, взрывы произошли в городе на северо-востоке Украины. При этом пока нет никаких подробностей произошедшего, а также информации о жертвах и пострадавших.

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года Россия проводит массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины. Они начались после взрыва на Крымском мосту, в организации которого ФСБ обвинила украинские спецслужбы.