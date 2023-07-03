В Приморском крае пропала компания рыбаков с двумя детьми

Согласно информации Telegram-канала, семь мужчин и двое мальчиков 4 и 8 лет отправились на рыбалку на речку Стеклянуха в Шкотовском районе в 08:00 часов утра 1 июня. С тех пор они не выходят на связь, их местонахождение неизвестно.