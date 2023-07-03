Shoy: в Приморском крае пропала компания рыбаков с двумя детьми
В Приморском крае разыскивают компанию мужчин, которые отправились на рыбалку 1 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно информации Telegram-канала, семь мужчин и двое мальчиков 4 и 8 лет отправились на рыбалку на речку Стеклянуха в Шкотовском районе в 08:00 часов утра 1 июня. С тех пор они не выходят на связь, их местонахождение неизвестно.
«В полицию обратились жëны семи рыбаков <...> Последний раз выходили на связь примерно в 11 утра того же дня, а затем перестали брать трубки и отвечать на звонки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на поиски пропавших отправились три поисковых группы. Отправлен запрос в МЧС.
Ночью 3 июля в Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря. Инцидент произошел в Новосибирском районе. По данным источника в региональном ГУ МЧС, дети самостоятельно покинули оздоровительный лагерь ночью и пропали.
Ранее два рыбака пропали на севере Камчатки.