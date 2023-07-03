ФСБ остановила россиянина при попытке вывезти из страны 10 слитков золота

ФСБ остановила жителя Амурской области при попытке вывезти из страны 10 слитков золота
В аэропорту Благовещенска задержали мужчину, вылетавшего из страны с 10 слитками золота стоимостью более 21 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Амурской области сообщает asn24.ru.
Сотрудники службы безопасности осмотрели багаж одного из пассажиров, вылетавшего из России в одну из зарубежных стран. В результате досмотра из тайника, специально оборудованного в одном из чемоданов гражданина РФ, изъяли 10 слитков самородного золота общей массой свыше 5 килограммов и общей стоимостью более 21 млн руб.
Таким образом ФСБ пресекла незаконный оборот драгоценного металла в крупном размере. В отношении причастного к контрабанде жителя Благовещенского округа было возбуждено уголовное дело. За хранение и перевозку драгоценных металлов в крупном размере и покушение на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере ему грозит лишения свободы на срок до 7 лет.