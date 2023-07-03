ФСБ остановила россиянина при попытке вывезти из страны 10 слитков золота

В аэропорту Благовещенска задержали мужчину, вылетавшего из страны с 10 слитками золота стоимостью более 21 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Амурской области сообщает asn24.ru.

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Сотрудники службы безопасности осмотрели багаж одного из пассажиров, вылетавшего из России в одну из зарубежных стран. В результате досмотра из тайника, специально оборудованного в одном из чемоданов гражданина РФ, изъяли 10 слитков самородного золота общей массой свыше 5 килограммов и общей стоимостью более 21 млн руб.