В Приморье компания мужчин с детьми не вернулась с рыбалки

В Приморском крае разыскивают компанию мужчин, которые поехали на рыбалку и уже вторые сутки не выходят на связь. Как сообщает Telegram-канал Shot, среди пропавших есть двое мальчиков 4 и 8 лет.

В полицию обратились жены семи пропавших рыбаков. Они заявили правоохранителям, что мужчины выехали на нескольких машинах 1 июля в 8 утра и планировали отдохнуть на речке Стеклянуха в Шкотовском районе.

В первый раз они вышли через три часа, а после перестали отвечать на телефонные звонки. Сейчас в поисках участвуют три поисковые группы, а также отправлен запрос о помощи в розыске в МЧС.