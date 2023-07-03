Пожарный погиб в пригороде Парижа при тушении подожженных автомобилей

Один из сотрудников пожарной охраны погиб при тушении автомобилей, которые были подожжены участниками беспорядков в пригороде столицы Франции. Такое заявление сделал глава французского МВД Жеральд Дарманен.

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На своей странице в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) Дарманен написал о смерти 24-летнего капрала. Он добавил, что инцидент произошел на парковке в Сен-Дени. По его данным, погибший пытался потушить несколько автомобилей. Местные СМИ отмечают, что эти машины были подожжены участниками беспорядков.