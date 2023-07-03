Пожарный погиб в пригороде Парижа при тушении подожженных автомобилей

МВД Франции: Пожарный погиб в пригороде Парижа при тушении подожженных в ходе беспорядков автомобилей
Один из сотрудников пожарной охраны погиб при тушении автомобилей, которые были подожжены участниками беспорядков в пригороде столицы Франции. Такое заявление сделал глава французского МВД Жеральд Дарманен.
На своей странице в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) Дарманен написал о смерти 24-летнего капрала. Он добавил, что инцидент произошел на парковке в Сен-Дени. По его данным, погибший пытался потушить несколько автомобилей. Местные СМИ отмечают, что эти машины были подожжены участниками беспорядков.
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции на прошлой неделе. Поводом для этого стала гибель 17-летнего подростка от рук полицейских. По данным правоохранительных органов, молодой человек отказался выполнять требования сотрудников полиции. За несколько дней протеста были сожжены не менее 3,8 тыс. автомобилей. В воскресенье первых участников погромов во Франции приговорили к лишению свободы на срок до четырех месяцев.