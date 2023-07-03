Пропавшие в Кузбассе подростки намеренно сбежали из туристической группы

Подростки, которых ищут в Кузбассе с 28 июня, не потерялись, а намерено сбежали из туристической группы, сообщил глава Междуреченска Сергей Перепилищенко.

28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный в Междуреченском районе три подростка в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед и пропали. СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело.

По словам Перепилищенко, четыре мальчика и две девочки готовились убежать, но в последний момент один мальчик и две девочки передумали и вернулись к группе, передает ТАСС. Он добавил, что дети запаслись в лагере продуктами и водой, но уже больше двух суток никакой информации нет, в поисках принимает участие 60 человек, также делает облеты вертолет.

В пресс-службе Агентства по защите населения и территорий Кузбасса подтвердили, что подростки сбежали, при этом они включают и выключают телефоны, поэтому не удается определить их точное местонахождение и маршрут.