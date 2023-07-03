В центре Токио произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник в одном из зданий в центральной части Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.
Судя по видеокадрам с места происшествия, выложенным в социальных сетях, взрыв произошел в здании, в котором находятся несколько кафе и ресторанов. Сейчас там началось возгорание, на месте работают спасательные службы.
О пострадавших в результате инцидента и причинах взрыва не сообщается. По словам очевидцев, в районе инцидента ощущается запах газа. Местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.
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