Готовивший покушение на Аксенова россиянин рассказал о вербовке Украиной

Россиянин, готовивший покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, рассказал о вербовке со стороны украинских спецслужб. Видео допроса в понедельник, 3 июля, публикует РИА Новости.

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Из признательных показаний задержанного следует, что в декабре 2022 года он был завербован куратором спецслужб Украины, который присвоил ему позывной «каратист». Россиянин прибыл на Украину для обучения подрывному делу, разведке и уходу от преследования.

После диверсант получил задание приехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу. В нужное время ему необходимо было установить взрывчатку на автомобиль, чтобы в дальнейшем использовать его для подрыва кортежа Сергея Аксенова.