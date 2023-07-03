ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, ее организовали украинские спецслужбы.

Силовики задержали россиянина 1988 года рождения, которого завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) — на Украине его обучили минно-взрывному делу. В июне 2023 года он прибыл на территорию Крыма, где планировал взорвать машину главы полуострова. Совершить покушение ему не удалось — агента иностранной спецслужбы задержали, когда он забирал бомбу из тайника.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что украинские силовики дали ему позывной «Каратист».