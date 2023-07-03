Украинские дроны-камикадзе атаковали село в российском регионе

Дроны-камикадзе Украины атаковали вышки связи в Белгородской области . Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что первый беспилотник взорвался в районе населенного пункта Староселье 2 июля около 14:00 (мск). В результате этой атаки повреждение получила вышка связи.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. 28 июня сообщалось, что два военных беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) "Суджа" в Курской области. До этого губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании правительства региона сообщил, что власти совместно с Министерством обороны России усиливают территориальный гарнизон. По его словам, гарнизон усиливается для обеспечения безопасности жителей Курской области и стабильного функционирования экономики и систем жизнеобеспечения региона.