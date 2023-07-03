Двое детей пропали в российском лагере

В детском лагере в Бердске Новосибирской области обнаружили пропажу двух детей. Сотрудники МЧС начали поиски пропавших. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, дети самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время. Их поиски до сих пор продолжаются. Как уточняется, пропали две девочки 14 и 17 лет. Дети состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно покидали место жительства.

Ранее стало известно о пропаже 5-летней Василисы Целовальниковой в Оренбургской области. Девочка пропала еще 30 июня в городе Сорочинск. В то время, когда бабушка отвлеклась на старшего ребенка, девочка ушла со двора родительского дома.