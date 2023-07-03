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Двое детей пропали из лагеря в Новосибирской области

В детском лагере в Бердске Новосибирской области обнаружили пропажу двух детей. Сотрудники МЧС начали поиски пропавших. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое детей пропали в российском лагере
© globallookpress.com

По словам главы ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, дети самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время. Их поиски до сих пор продолжаются. Как уточняется, пропали две девочки 14 и 17 лет. Дети состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно покидали место жительства.

Ранее стало известно о пропаже 5-летней Василисы Целовальниковой в Оренбургской области. Девочка пропала еще 30 июня в городе Сорочинск. В то время, когда бабушка отвлеклась на старшего ребенка, девочка ушла со двора родительского дома.

Поиски Василисы идут третий день, задействованы правоохранители, спасатели, военные, волонтеры ПСО «ОренСпас» из Оренбурга, Бузулука, Бугуруслана, Тоцкого, Новосергиевки и добровольцы.

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