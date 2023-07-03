48-летний рэпер Big Pokey умер во время концерта по загадочной причине

Специалистам не удалось выяснить причину смерти 48-летнего хьюстонского рэпера Big Pokey. Как сообщает THR, предварительный отчет по результатам вскрытия и экспертиз ответов на этот вопрос не дает.

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Напомним: инцидент произошел три недели назад во время шоу рэпера в родном Техасе. На распространенных в Сети роликах видно, что артист, настоящее имя которого Мелвин Пауэлл, вдруг начал задыхаться на середине трека, затем упал на сцене на спину и умер.

Артиста похоронили в субботу. На траурной церемонии присутствовали именитые коллеги артиста, мэр Хьюстона, член Палаты представителей США Шейла Джексон Ли, прочие.