48-летний рэпер Big Pokey умер во время концерта по загадочной причине

48-летний рэпер Big Pokey упал и умер во время концерта по загадочной причине
Специалистам не удалось выяснить причину смерти 48-летнего хьюстонского рэпера Big Pokey. Как сообщает THR, предварительный отчет по результатам вскрытия и экспертиз ответов на этот вопрос не дает.
Напомним: инцидент произошел три недели назад во время шоу рэпера в родном Техасе. На распространенных в Сети роликах видно, что артист, настоящее имя которого Мелвин Пауэлл, вдруг начал задыхаться на середине трека, затем упал на сцене на спину и умер.
Артиста похоронили в субботу. На траурной церемонии присутствовали именитые коллеги артиста, мэр Хьюстона, член Палаты представителей США Шейла Джексон Ли, прочие.
Big Pokey - один из "отцов" хьюстонской рэп-сцены. Начинал в составе своей группы Screw up Click. Его сольный дебютный альбом 1999 года The Hardest Pit in the Litter стал жанровым событием.