В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410 совершил вынужденную посадку

"Двухмоторный самолет L-410, выполнявший сегодня рейс 469 по маршруту Хабаровск - Богородское, из-за неисправности в одном из двигателей в 11:58 местного времени (04:58 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.