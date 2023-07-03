В российском городе яхта снесла несколько катеров под салют и попала на видео

Во Владивостоке яхта протаранила причал и катера, которые были там пришвартованы, и попала на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

© Telegram / shot_shot

На кадрах видно, как яхта врезается в несколько катеров и в причал в то время, когда в честь Дня города во Владивостоке запускают праздничный салют.

По информации авторов канала, в результате происшествия в российском городе никто серьезно не пострадал, части водным суднам понадобится ремонт.