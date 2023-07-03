Американка выстрелила в сына из-за компьютерной игры

Жительница Атланты Джакуана Батлер несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, передает Fox 5 Atlanta.

По данным телеканала, женщина находится под стражей.

«Мать обвиняют в том, что она застрелила сына-подростка во время ссоры из-за игровой приставки», — подчеркивается в сообщении.

Журналисты отметили, что полицейские получили сообщение о стрельбе. Когда прибыли на место преступления, они обнаружили 17-летннего парня со множественными огнестрельными ранениями.

Следователи смогли выяснить, что огонь по подростку открыла 31-летняя мать. О состоянии подростка не уточняется. Журналисты указали, что Батлер сейчас находится в тюрьме округа Фултон. Ей выдвинули обвинения по нескольким статьям: в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.