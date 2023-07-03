Американская журналистка раскрыла детали о беспорядках во Франции

Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
Во Франции советуют не приближаться к полиции, так как именно представители правопорядка стали целью для участников массовых протестов. Об этом рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter, пишет РИА Новости.
«Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью», — написала она, задавшись вопросом, насколько безумно звучит этот принцип. Журналистка добавила, что все это звучит, как описание перевернутого мира.
Издание напоминает, что массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили чернокожего 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Подросток оказывал сопротивление при аресте и отказывался выполнять какие-либо требования, поэтому правоохранители и открыли огонь.
Протесты охватили всю Францию. Молодежь поджигает здания полиции, автомобили и местных властей, грабит магазины и устраивает погромы. В некоторых районах властям пришлось развернуть спецназ, а также задействовать вертолеты и бронетехнику.