Американская журналистка раскрыла детали о беспорядках во Франции

«Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью», — написала она, задавшись вопросом, насколько безумно звучит этот принцип. Журналистка добавила, что все это звучит, как описание перевернутого мира.