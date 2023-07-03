ТАСС: Блиновскую штрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

Блогер Елена Блиновская еще в 2019 году была привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора в нарушение статьи 19.29 КоАП РФ. Об этом рассказали в суде.

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«Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)», — сообщает ТАСС, агентство уточнило, что данная информация получена в суде.

Тогда Блиновская признала вину в совершении административного правонарушения, несмотря на доводы ее адвоката о том, что она сделала это без умысла. Решение суда блогер не стала обжаловать и выплатила штраф сразу.