В Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа

"2 июля 2023 г. в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов", - говорится в сообщении.