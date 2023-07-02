В Коми произошел разлив нефти

"На территории округа "Усинск" действует режим "Повышенная готовность". Сегодня на промысловом трубопроводе ООО "Нобель Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном телеграм-канале.