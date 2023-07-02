Аэропорт Волгограда подвергся проверке из-за угрозы взрыва

Аэропорт Волгограда подвергся проверке после того, как письмо с угрозой взрыва поступило в редакцию местного интернет-СМИ. Об этом рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова, передает ТАСС.

Как отметила Голодова, редакция сообщила о поступившем к ним послании в правоохранительные органы. Она добавила, что в аэропорту проводится проверка. Об эвакуации посетителей и сотрудников не сообщается.

Согласно информации на сайте аэропорта, задерживается вылет рейса в Москву.