В челябинском аэропорту задерживаются рейсы на Анталию

«Рейс в Анталию, который должен вылететь в 02:15 понедельника, задерживается до 03:40. Прилет самолета из Анталии, который должен состоятся 3 июля в 01:15, задержан до 02:40», — свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Челябинска.