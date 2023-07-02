До этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале заявил, что в Приморско-Ахтарске после взрыва нет жертв и пострадавших и не повреждена инфраструктура.

По информации Telegram-канала Mash, который сослался на слова очевидцев, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв. Предположительно, была предпринята попытка атаковать склад с горюче-смазочными материалами на территории военного аэродрома, но ракета была сбита с помощью системы противовоздушной обороны. По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома, там образовалась воронка 10 метров в диаметре и около четырех метров глубиной. По данным канала 112, образовалась воронка глубиной пять метров и диаметром 20 метров. Принадлежность упавшей ракеты устанавливается.