Пропавшую три дня назад 5-летнюю девочку нашли мертвой

Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области сообщило, что пропавшая три дня назад в Сорочинске 5-летняя девочка была найдена мертвой на водной глади недалеко от берега реки Самара. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — сказано в сообщении.

Отмечается, что девочка ушла из двора дома в Сорочинске и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.

По информации издания «Подъем», поисками пропавшей девочки занимались волонтеры со всей России.