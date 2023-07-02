Пропавшую три дня назад 5-летнюю девочку нашли мертвой
Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области сообщило, что пропавшая три дня назад в Сорочинске 5-летняя девочка была найдена мертвой на водной глади недалеко от берега реки Самара. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — сказано в сообщении.
Отмечается, что девочка ушла из двора дома в Сорочинске и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.
По информации издания «Подъем», поисками пропавшей девочки занимались волонтеры со всей России.
Девочка пропала 30 июня 2023 года, на ней были надеты сиреневая футболка, синие длинные лосины и сандалии. Ребенка искали полицейские, кинологи с собаками и волонтеры. Также из Оренбурга приехали отряд «Оренспас» и группа водолазов. Специалисты обследовали дно реки, рядом с которой проживала девочка.