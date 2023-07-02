Суд вынес первые приговоры участникам погромов во Франции

Суд в Гренобле (Франция) вынес приговоры трем участникам беспорядков. Они получили от трех до четырех месяцев лишения свободы, пишет радиостанция France info.

По данным радиостанции, молодые люди были задержаны за попытки грабежей во время погромов.

Автор статьи уточнил, что полицейские задержали одного из них в магазине Foot Locker, второго - за кражу в галерее Лафайет, третьего за попытку ограбить магазин компании Boss.

Позднее перед судом предстанут еще 30 человек. Большинство из них обвиняются в грабежах и кражах, осуществленных в ночь на субботу, 1 июля.