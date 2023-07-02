Посетители ВДНХ застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы»
В столице остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» в парке ВДНХ, в нем застряли люди. Об этом сообщил Telegram-канал »Москва live» и опубликовал видео из парка.
Аттракцион остановили, посетителей эвакуируют сотрудники, отмечает канал.
В пресс-службе «Солнца Москвы», как пишет Telegram-канал, объяснили остановку колеса обозрения срабатыванием защитной автоматики, которое произошло из-за «некорректных показаний параметров работы аттракциона».
В марте сообщалось о приостановке работы колеса обозрения из-за погодных условий.
«Солнце Москвы» было открыто в сентябре в день 875-летия Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин назвал его самым большим колесом обозрения в Европе.
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