$88.38+1.3596.02+0.91

Посетители ВДНХ застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы»

В столице остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» в парке ВДНХ, в нем застряли люди. Об этом сообщил Telegram-канал »Москва live» и опубликовал видео из парка.

Посетители ВДНХ застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы»
© ТАСС

Аттракцион остановили, посетителей эвакуируют сотрудники, отмечает канал.

В пресс-службе «Солнца Москвы», как пишет Telegram-канал, объяснили остановку колеса обозрения срабатыванием защитной автоматики, которое произошло из-за «некорректных показаний параметров работы аттракциона».

В марте сообщалось о приостановке работы колеса обозрения из-за погодных условий.

«Солнце Москвы» было открыто в сентябре в день 875-летия Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин назвал его самым большим колесом обозрения в Европе.

3