Пропавшую в Самарской области девочку нашли живой

Сотрудники полиции города Похвистнево Самарской области разыскали 14-летнюю девочку, пропавшую 1 июля. Об этом сообщается в соцсетях регионального МВД.

Как писала «Парламентская газета», девочка ушла из дома 1 июля. На ее поиски отправился личный состав территориального органа внутренних дел. Им помогал добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и жители города.

Судя по сообщению МВД, девочка находилась в подъезде одного из домов города.

«В настоящее время, оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский» находятся в г. Самаре, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая», — говорится в сообщении.