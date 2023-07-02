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Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае

Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительной информации издания, инцидент произошел в городе Приморско-Ахтарск. На данный момент официальные лица еще не подтвердили сообщения о взрыве. При этом предполагается, что в регионе могла быть предотвращена попытка неизвестных атаковать склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории военного аэродрома.

Mash также публикует видео, на котором видны последствия возможной атаки. В ролике представлено фото огромной воронки в поле после взрыва.

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