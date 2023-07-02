Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае . Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительной информации издания, инцидент произошел в городе Приморско-Ахтарск. На данный момент официальные лица еще не подтвердили сообщения о взрыве. При этом предполагается, что в регионе могла быть предотвращена попытка неизвестных атаковать склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории военного аэродрома.