Град величиной с кулак выпал в Канаде после прохождения огромного торнадо

В Канаде по городу Дидсбери пронесся огромный торнадо и выпал град величиной с кулак, сообщает CBS News.

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По информации СМИ, торнадо прошел через округ Маунтин-Вью к северу от Калгари, в ширину он был величиной в 2 км.

Очевидцы опубликовали видео, как стихия подбирается к жилым домам и как она разрушила строения, повредила автомобили и с корнем вывернула из земли большие деревья.

По меньшей мере пять домов разрушено полностью, 14 домов получили повреждения. Также сообщается, что среди местных жителей есть пострадавшие. Одну женщину извлекли из-под завалов после того, как ее дом разрушило торнадо. Начальник пожарной охраны Джордан Шаффер уточнил, что ее смогли достать «без единой царапины».

На некоторых фермерских хозяйствах погибли животные — 25 коров, 20 кур, одна лошадь.