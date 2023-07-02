На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

Неизвестный совершил диверсию на железной дороге в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, инцидент произошел на перегоне Нахабино — Аникеевка. Неизвестный поджег релейные шкафы и затем скрылся с места проишествия.

О диверсии полицейским рассказал работник станции «Нахабино», заметивший подозрительного человека на железной дороге. Правоохранительные органы, оперативно приехавшие на место проишествия, заметили там бутылку и обгоревшие шкафы.