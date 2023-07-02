Россиянин попытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети

В мечети Кабардино-Балкарии прихожанин пытался сжечь религиозную литературу, услышав «внутренний голос». Об инциденте сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарской Республики.

«В мечети поселения Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении», - сообщает Telegram-канал Духовного управления.

Гражданин заявил, что сжечь книги ему посоветовал «внутренний голос».

В воскресенье в местной администрации прошла встреча представителей власти Чегемского района из-за данного происшествия в мечети. Во встрече участвовал врио председателя ДУМ КБР А.Сижажев.