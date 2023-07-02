Мобилизованного россиянина с категорией «Д» осудили на три года за отказ ехать на СВО

Baza: мобилизованного из Владивостока с категорией "Д" осудили за отказ ехать на СВО
Мобилизованного из Владивостока с категорией «Д» приговорили почти к трем годам колонии за отказ ехать на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 32-летнего Андрея Челнокова призвали 22 сентября, когда он находился на лечении с рядом диагнозов. Однако, как рассказал Андрей, в военкомате не стали проводить медицинский осмотр и пообещали «разобраться в части».
По словам мужчины, врачебно-медицинскую комиссию провели с рядом ошибок и категорию годности ему поменяли на «Б». После этого Челнокова определили на незнакомую ему должность и позволили долечиться, но к 1 ноября довели два приказа об отправке на СВО — и пригрозили уголовной статьей за отказ ехать. Отмечается, что спустя ряд повторных комиссий мужчине к марту подтвердили категорию «Д».
Несмотря на это Владивостокский гарнизонный суд признал мужчину виновным в неисполнении приказа, его приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии.
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