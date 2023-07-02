В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба

Семья насмерть отравилась угарным газом в погребе дома в Минусинске. Погибли три человека. Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В погребе, расположенном в доме по улице Свердлова в г. Минусинске обнаружены тела 64-летнего мужчины, его 63-летней супруги и их 38-летнего сына с признаками отравления угарным газом.

«Мужчина, желая просушить погреб, расположенный в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание», - сообщает следствие.

После его длительного отсутствия в погреб поочередно спустились супруга и сын. Они также получили смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук.

Началась проверка. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти.