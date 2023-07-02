В Хабаровском крае спасатели обнаружили пропавших мужчину и его дочь

"Утром для усиления группировки и расширения зоны поиска были направлены еще две группы спасателей. Местные жители сообщили спасателям МЧС России месторасположение наиболее популярных ягодных полянок, которые и направились проверять спасательные группы. В ходе поисков кинологи сообщили, что одна из собак взяла след потерявшихся людей, и по всем признакам этот же след взял и медведь, который шел следом. Все усилия были сосредоточены на указанном поисковой собакой направлении. <...> Спасатели звали мужчину по имени, и через некоторое время им ответили. Мужчина с дочерью вышли на голос участников поисковой операции", - отметили в управлении.