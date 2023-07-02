В Самарской области пропала школьница

По данным МВД, девочка вышла из дома 1 июля и до сих пор не вернулась. В поиске подростка участвует добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и жители города.

Как писала «Парламентская газета», 28 июня в Амурской области пропал 11-летний мальчик, вышедший с отцом в лес на охоту. Отец ребенка рассказал, что во время охоты мальчик отошел и потерялся. Спустя несколько часов подростка нашли спасатели на вездеходе.