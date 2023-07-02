Водитель избил самокатчика на дороге, пострадавший получил тяжелые травмы

В Новосибирске мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа после конфликта на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД России по области.

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По данным правоохранителей, на проезжей части в районе остановки общественного транспорта «Есенина» между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 29-летний местный житель нанес 27-летнему оппоненту телесные повреждения.