В Колумбии в двойной авиакатастрофе погиб высокопоставленный офицер

«ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17:28 (1:28 воскресенья мск) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Апиай, Мета», — указано в сообщении.