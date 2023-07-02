Число задержанных во Франции увеличилось, ранена жена мэра небольшого городка

Министерство внутренних дел Франции уточнило, что полицией во время инцидентов этой ночи арестовано 486 человек, 194 из них в Париже.

© Российская Газета

Винсент Жанбрун, мэр города Л'Аи-ле-Роз в департаменте Валь-де-Марн, сообщил в Twitter (заблокирован в РФ), что ночью в его дом въехала машина.

Видео дня

"Моя жена и дети в шоке и ранены", - сказал градоначальник в сообщении, опубликованном в 2 часа ночи (3 мск).

По словам людей из окружения Жанбруна, он находился в ратуше, опутанной колючей проволокой после многочисленных попыток нападения на здание, сообщает Le Figaro.

Тем временем группа враждебно настроенных лиц собралась перед домом, где находились жена мэра и двое маленьких детей. Бунтовщики на таранной машине врезались в садовые ворота, а затем подожгли автомобиль "с явным намерением спалить здание". Жене Жанбруна удалось сбежать с двумя детьми, и она была ранена, когда бунтовщики преследовали их. Женщину госпитализировали, дети находятся с отцом.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в сообщении, опубликованном в 3 часа воскресенья, заявил, что беспорядки, которые продолжались этой ночью в нескольких городах страны, уменьшились по интенсивности по сравнению с событиями последних нескольких дней.

"Более спокойная ночь благодаря решительным действиям полиции", - написал он.

В субботу вечером 45 тысяч офицеров были отправлены в крупные города и Париж. Мятежники атаковали автомобили, расположенные возле Елисейских полей. Путь к элитным бутикам и ресторанам преградили силы спецназа, в том числе на мотоциклах. В бретонском городе Ренне произошли столкновения с правоохранителями возле станции метро "Кеннеди". Бунтовщики обстреляли полицейских петардами.

Премьер-министр Элизабет Борн ночью посетила командный центр, где находились Жеральд Дарманин и глава полиции Парижа Лоран Нуньес, и приветствовала готовность полиции сдерживать насилие в городах.

"Я пришла, чтобы подтвердить свою полную поддержку им и моему правительству", - сообщила она.

О местонахождении президента Макрона не известно.

Напомним, протесты во Франции начались во вторник после того, как полиция застрелила 17-летнего подростка алжирского происхождения Наэля Мерзука в парижском пригороде Нантер. Юноше выстрелили в грудь с близкого расстояния, когда он пытался уехать от двух полицейских, остановивших его для проверки. У Наэля не было прав на вождение автомобиля в силу возраста.

Согласно сообщениям, молодой человек несся на высокой скорости по автобусной полосе и остановился только тогда, когда к арендованной им и приятелем машине с польскими номерами подъехали полицейские на мотоциклах. Полиция сначала заявила, что один из офицеров открыл огонь, потому что манера вождения Мерзука заставила его опасаться за свою безопасность и безопасность других, но после появления в Сети видео стрельбы эта версия была подвергнута сомнению, сообщает Guardian.

Офицеру теперь предъявлено обвинение в умышленном убийстве, и инцидент привел к обвинениям в расизме во французской полиции. Протесты в Париже переросли в беспорядки и распространились по стране в течение недели. На данный момент арестовано не менее 2,5 тысячи человек, более 200 полицейских получили ранения.

Такого уровня насилия во Франции не было с 2005 года, когда смерть двух подростков, скрывавшихся от полиции, заставила людей выйти на улицы и побудила правительство объявить чрезвычайное положение. Но сейчас власти страны вводить его пока не собираются. В пятницу представитель Елисейского дворца заявил, что чрезвычайное положение "не является необходимым" и что "постепенный ответ" на насилие, наблюдаемое в последние дни, "более уместен".