В Приморье арестовали подозреваемого в незаконном лишении свободы подростка

"Представитель прокуратуры Хасанского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя города Артем 1989 года рождения. Мужчина подозревается в том, что в ночное время 29 июня 2023 года он приехал на базу отдыха в село Витязь Хасанского округа, где на фоне конфликта и финансовых разногласий с отцом 14-летнего подростка, угрожая предметом, похожим на оружие, связал несовершеннолетнему руки и пристегнул хомутами к бетонному кольцу. Спустя несколько часов подростку удалось самостоятельно освободиться", - говорится в сообщении.