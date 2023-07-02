В США высказались о беспорядках во Франции

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что к массовым беспорядкам во Франции привела недальновидная миграционная политика Парижа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну», — сказал он.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.