Глава МВД Франции сообщил о задержании более 400 человек

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании более 400 человек по всей стране в ходе массовых беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети чиновника.

"Ночь прошла более спокойно благодаря решительным действиям полиции, которая произвела с начала вечера 427 задержаний", - указано в сообщении.

В ночь на воскресенье, 2 июля, на дежурство вышли более 45 тыс. французских полицейских и жандармов. Ранее во Франции в ночь на воскресенье, 2 июля, задержали более 300 участников массовых беспорядков. Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза.