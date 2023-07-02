Heraldo del Norte: два самолета ВВС Колумбии разбились к северу от столицы
Два самолета военно-воздушных сил Колумбии разбились к северу от столицы, сообщает газета Heraldo del Norte. "Два самолета Ввоенно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете", - указано в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошел из-за столкновения двух низколетящих самолетов - на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возникшее возгорание. Число жертв и пострадавших на данный момент остается неизвестным - официальные источники в правительстве и армии Колумбии на данный момент не давали никаких комментариев.
Ранее появилось видео крушения самолета Як-52 в Подмосковье. Авиакатастрофа произошла накануне недалеко от Ступино. Пилот Евгений Бессмертный был многократным чемпионом Московской области по высшему пилотажу. Вместе с ним на борту находилась девушка.