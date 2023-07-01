«Лугансквода»: города в ЛНР остались без воды из-за аварии на водоводе
Свердловск и Червонопартизанск в Луганской Народной Республике и соседние с ними посёлки остались без воды из-за аварии.
Об этом сообщает региональное государственное предприятие «Лугансквода».
«В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе... прекращена подача воды на города Свердловск, Червонопартизанск, посёлки Комсомольский, Мирный, совхоз Орджоникидзе», — говорится в сообщении.
Ранее корреспондент RT DE Иван Полянский показал отработку штурма окопов на БМП-2 российскими военными в ЛНР.