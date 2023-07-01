Раскрыты подробности происшествия с воздушным шаром

Воздушный шар с людьми на борту не упал, а совершил экстренную посадку, заявили в пресс-службе МВД Дагестана.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. Воздушный шар посадил сам пилот. Однако он не уточнил, какие причины вынудили совершить экстренную посадку. На борту также находились три пассажира.

О происшествии стало известно ранее 1 июля. Сообщалось, что в результате пострадали четыре человека, у некоторых из них зафиксированы серьезные травмы.