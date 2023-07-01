В Дагестане мужчина напал на девушку из-за «неприличного» платья

В Дагестане мужчина поссорился с незнакомой девушкой из-за «чересчур откровенного» платья. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным портала, мужчина проезжал по одной из улиц Каспийска на автомобиле Lada Priora. На заднем сидении его машине находились дети 5-6 лет.

На улице автолюбитель заметил девушку в откровенном платье. Он обратился к ней в грубой форме и потребовал вернуться домой и «одеться». Горожанка в ответ попросила его не тыкать и не делать ей замечания.

Мужчина вышел из автомобиля, приблизился к девушке, плюнул ей в лицо и сильно толкнул. Пострадавшая упала на асфальт, получила сотрясение головного мозга и два ушиба на руке.