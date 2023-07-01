В Дагестане мужчина напал на девушку из-за «неприличного» платья
В Дагестане мужчина поссорился с незнакомой девушкой из-за «чересчур откровенного» платья. Об этом пишет «Газета.Ru».
По данным портала, мужчина проезжал по одной из улиц Каспийска на автомобиле Lada Priora. На заднем сидении его машине находились дети 5-6 лет.
На улице автолюбитель заметил девушку в откровенном платье. Он обратился к ней в грубой форме и потребовал вернуться домой и «одеться». Горожанка в ответ попросила его не тыкать и не делать ей замечания.
Мужчина вышел из автомобиля, приблизился к девушке, плюнул ей в лицо и сильно толкнул. Пострадавшая упала на асфальт, получила сотрясение головного мозга и два ушиба на руке.
После инцидента горожанка обратилась в травмпункт, а затем в полицию. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).