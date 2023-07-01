Москвич обнаружил беспилотник на дереве

22 июня сообщалось, что в поселении Московский местный житель по фамилии Гроза голыми руками схватил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон пролетал около его участка. По данным издания, на участке 49-летнего мужчины идет стройка. Мужчина утверждает, что беспилотники регулярно летают над частной территорией, что его не устраивает. В один из дней Гроза дождался, когда дрон снизил высоту, и схватил его голыми руками. Как оказалось, на квадрокоптере была установлена камера.