Курский губернатор сообщил об обстреле села Горналь Суджанского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Горналь в Суджанском районе области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора, пострадало одно домовладение — выбиты окна, осколками посечен фасад.

«К счастью, никто из жителей не пострадал», — отметил он.

24 июня Старовойт заявил об обстреле села Плехово в Суджанском районе со стороны Украины.

26 июня Старовойт на оперативном совещании правительства региона сообщил, что власти совместно с Минобороны РФ усиливают территориальный гарнизон. По словам губернатора, гарнизон усиливается для обеспечения безопасности жителей Курской области и стабильного функционирования экономики и систем жизнеобеспечения региона.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске.