Пострадавшая в аварии под Екатеринбургом пятимесячная девочка умерла

Пятимесячная девочка, пострадавшая в минувшую пятницу в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень, умерла. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, передает ТАСС.

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30 июня в 17:00 (15:00 по московскому времени) на 66-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень произошло лобовое столкновение машин Chevrolet и Honda. В результате пострадали девять человек, из них пятеро детей.

"К сожалению… пятимесячная девочка скончалась. Следственным отделом по городу Заречному СУ СКР по Свердловской области в отношении водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека)", – уточняется в сообщении.