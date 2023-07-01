Главу российского города арестовали по делу о взятке

Суд избрал меру пресечения главе Анжеро-Судженска Кемеровской области, задержанному по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на Следственного комитета России.

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Согласно решению суда, руководитель российского города отправлен под стражу на два месяца.

Уточняется, что арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»), частью 3 стати 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), статьей 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») Уголовного кодекса РФ.