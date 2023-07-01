На пляжах Калифорнии обнаружены 200 погибших дельфинов и морских львов

На пляжи Калифорнии выбросило свыше 200 погибших дельфинов и морских львов. Причиной их смерти предположительно явились токсичные водоросли, пишет Daily Mail.

Эксперты пояснили, что при цветении водоросли выделяют особые вещества, которые вызывают серьезные неврологические проблемы у диких животных.

Очевидцы отметили, что оставшиеся в живых морские львы пытаются нападать на людей. При это они ведут себя так, как будто находятся «в кислотном трипе» (употребляли наркотические вещества).

Рут Довер, соучредитель института морской и дикой природы Нормандских островов, заявила, что поведение морских львов предположительно вызвано домоевой кислотой.

Уточняется, что домоевая кислота представляет собой нейротоксин, передающийся по пищевой цепочке через рыбу более крупным млекопитающим. Он вызывает массовую смертность у животных, иногда окрашивает воду в малиновый цвет.

По данным газеты, сотрудники специального центра пытаются спасать пострадавших, но оставшихся в живых млекопитающих. Они проводят им курс реабилитации, а затем снова выпускают в море.